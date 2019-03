«Viking Sky» sicher in norwegischen Hafen geleitet

Das Kreuzfahrtschiff hatte am Samstag vor der Westküste Norwegens einen Motorschaden. Nach kurzer Zeit gelang es der Besatzung aber, einen der vier Motoren wieder zu starten, den Anker auszuwerfen und das Schiff so zwei Kilometer vor der Küste zu stabilisieren. Dann lief eine spektakuläre Rettungsaktion für die Passagiere: Sie wurden einzeln in Hubschrauber hochgezogen und evakuiert.

Am Sonntag funktionierten dann wieder drei der vier Motoren der «Viking Sky». Das Schiff konnte daher wieder mit eigener Kraft fahren und wurde von zwei Schleppern in den rund 80 Kilometer entfernten Hafen von Molde geleitet.

Die Hustadvika gilt als gefährlich, weil es dort viele kleine Inseln und Riffe gibt. Bei starkem Wind und Wellengang trieb das Schiff auf die Küste zu.

Wow ???? How calm is this...me?Oh no...I would NOT be so calm...???????????? Ohhh noooo! No cruises ???? for me?? Can you say #Titanic?#VikingSky#Norwegian@drmchitwood ???? pic.twitter.com/Unw2cjMP6g — Debbie Booth (@DebbieB32113101) 24. März 2019

Aufwändige Windenaktion

Fernsehbilder zeigten das riesige weisse Schiff im aufgewühlten Meer, während Helikopter in der Luft kreisten. Die Rettungsaktion ging jedoch nur langsam voran. Bis Sonntagvormittag wurden nach Angaben der Rettungskräfte 460 der 1373 Menschen an Bord an Land gebracht.

Für die Geretteten wurde ein Notaufnahmezentrum in einer Turnhalle an der Küste eingerichtet. 17 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Drei der Verletzten, von denen einer über 90 Jahre alt und die anderen beiden über 70 Jahre alt sind, erlitten den Angaben zufolge schwere Knochenbrüche.

In Hafen geleitet

Passagiere veröffentlichten in Online-Netzwerken Filmaufnahmen aus dem Innern des Schiffes. Zu sehen ist, wie Sessel, Tische und Topfpflanzen in dem stark schwankenden Schiff über den Boden schlittern. Andere Videos zeigen Passagiere mit Rettungswesten, die auf ihre Evakuierung warten.