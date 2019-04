Verunfallter Ex-Bundesratskandidat ist zu zu Hause

Zehn Tage nach seinem schweren Skiunfall in Sölden darf sich der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki wieder in seinem Heim in Hergiswil aufhalten. Der FDP-Politiker, der bei der Bundesratswahl im vergangenen Dezember gegen seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter chancenlos war, will seine parlamentarische Arbeit nach Ostern aufnehmen.