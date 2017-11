Verletzte nach Schüssen in Einkaufszentrum

Im Einkaufszentrum Galleria at Crystal Run in New York sind Schüsse gefallen. Laut Polizeiangaben ist es unklar, ob die Schüsse absichtlich abgefeuert wurden. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

DEVELOPING: Reports of multiple shooting victims at Galleria mall in Middletown, NY - https://t.co/yMJSlz69ZN pic.twitter.com/XFFGj6WjaY — Breaking911 (@Breaking911) 26. November 2017

Der Alarm ging um ca. 15 Uhr bei der Polizei ein. Wie CBS New York berichtet, wurde das gesamte Einkaufszentrum während zweier Stunden gesperrt. Die Polizei hat das FBI um Unterstützung gebeten. Der Mann, aus dessen Waffe die Schüsse fielen, konnte noch nicht festgenommen werden. Die beiden Verletzten wurden mittlerweile aus dem Spital entlassen.

New York State Police responding to reports of shots fired at the Galleria Mall in Middletown; shooting reportedly broke out at American Eagle store - pic.twitter.com/yJdtoXd3Dh — Dahboo7 (@dahboo7) 26. November 2017

(woz/sda)