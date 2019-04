Verletzte deutsche Urlauber fliegen aus Madeira ab

Nach dem Busunglück auf der Insel Madeira hat die Bundeswehr mit der Rückholung der verletzten deutschen Urlauber begonnen. Der Start der Spezialmaschine wurde live im portugiesischen Fernsehen übertragen. An Bord waren 15 Verletzte.

Madeira stand nach der Tragödie noch immer unter Schock. Am Karfreitag hatten Überlebende und ihre Angehörigen in Funchal an einem Gedenkgottesdienst teilgenommen.

Einige der Gäste hätten deutliche Verletzungen am Körper und im Gesicht gehabt, berichtete die Zeitung «Correio da Manhã». Die 45-minütige Veranstaltung, an der auch Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa teilnahm, fand hinter verschlossenen Türen statt.