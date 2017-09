Vater mit Clownmaske jagt seine Tochter

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete: Mitglieder der niederländischen Kavallerie proben am Strand von Schevningen, am Vorabend der Parade in Den Haag, bevor der König seine Rede für die kommende parlamentarische Tagung liefert (18. September 2017).

(Bild: Toussaint Kluiters) Mehr...