Unbekannter wirft Mann Knallkörper ins Gesicht

Ein 37-jähriger Mann ist am Neujahrstag durch einen explodierenden Knallkörper in einem Partyzelt in Termen/Rosswald VS schwer verletzt worden. Er musste ins Universitätsspital nach Lausanne geflogen werden.

Der Mann habe sich anlässlich der alljährlich stattfindenden Shownacht Rosswald am Montag in einem Festzelt befunden, teilte die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mit. Durch eine bis anhin unbekannte Täterschaft sei gegen 23.00 Uhr von aussen ein Knallkörper in das Festzelt geworfen worden und vor dem Gesicht des Mannes explodiert.

Der im Gesicht schwer verletzte in der Region wohnhafte Mann sei mit der Ambulanz Oberwallis ins Spital von Visp transportiert worden. Anschliessend sei er mit einem Helikopter der Air-Zermatt ins CHUV nach Lausanne transferiert worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (SDA)