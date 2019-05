Umgestürzter Baum im Kanton Freiburg tötet Beifahrerin

Ein vom Wind umgewehter Baum stürzte am Montagnachmittag in Wallenried FR auf ein fahrendes Auto und verletzte die Beifahrerin tödlich. Die Lenkerin wurde schwer verletzt in ein Spital transportiert.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr auf der Strasse zwischen Courtepin Richtung Murten, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Gemäss den ersten Erkenntnisse war in einem Waldstück auf dem Gemeindegebiet von Wallenried ein Baum umgeweht worden. Er stürzte auf die Windschutzscheibe des Kleinwagens.