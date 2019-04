US-Investor baut Haus im Meer – nun droht Todesstrafe

Ein reicher US-Investor muss in Thailand die Todesstrafe fürchten, weil er sich vor der Küste des südostasiatischen Landes ein Haus auf dem Meer gebaut hat. Die Marine wirft dem Bitcoin-Händler Chad Elwartowski und seiner thailändischen Freundin Supranee Thepdet vor, die Souveränität des Landes verletzt zu haben. Gegen das Paar wurde auf einer Polizeiwache in Phuket Anzeige erstattet, wie der Polizist Nikorn Somsuk am Mittwoch bestätigte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.