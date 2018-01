US-Frachtflugzeug liefert gepanzerte Autos

Mit einem riesigen Frachtflieger ist die amerikanische Luftwaffe am Sonntag auf dem Flughafen Zürich gelandet. Laut ZRH-Spotter.ch handelt es sich um eine Boeing C-17 Globemaster III. Sie ist 53 Meter lang und 50 Meter breit und kann bis zu 77,5 Tonnen Material laden.

Erste US Air Force Boeing C-17A @zrh_airport eingetroffen. Materialtransport für den Besuch der US Delegation.



STA 11:10 STD 13:45 USAF C-17A 06-6167 "als RCH490" — ZRH-Spotter.ch (@zrhspotterch) 14. Januar 2018

«Es ist ein Riesending», sagt ein Leserreporter zu 20 Minuten, der auf dem Weg in die Ferien ist. Auf der Seite sei die Aufschrift «US Air Force» zu lesen.

Trump bringt seine Privatarmee mit Air Force One, eigene Helikopter und Anti-Terror-Einheit: Der WEF-Besuch des US-Präsidenten wird zur gigantischen Sicherheitsübung.

Die Güter, die aus dem Riesenvogel ausgeladen werden, werden auf drei Lastwagen geladen, berichtet ein anderer Leserreporter. Bei den Gütern handelt es sich vermutlich um Material, das für den angekündigten Besuch von Donald Trump am WEF 2018 in Davos benötigt wird. Darunter wurden auch gepanzerte Autos ausgeladen, die für die US-Delegation am WEF verwendet werden, berichtet Blick.ch. Das dürften SUVs für den Secret Service sein.

Mittlerweile hat die C-17 Zürich schon wieder verlassen, wie Leserreporter berichten (siehe Video). Der Transportflieger ist auf dem Weg zurück auf die US-Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland. ()