Die Flugschreiber sollen in Frankreich ausgewertet werden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend unter Berufung auf die französische Luftsicherheitsbehörde Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA).

Die beiden Flugschreiber sollen am heutigen Donnerstag zur BEA gelangen. Wie die BEA via Twitter weiter mitteilte, hätten die äthiopischen Behörden um Unterstützung gebeten. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Flugschreiber in Europa untersucht werden sollen.

?????????? 03/10 accident to the #Boeing737Max@BoeingAirplanes ET-AVJ operated by @flyethiopian / Ethiopian authorities have requested @BEA_Aero assistance for the analysis of FDR & CVR / Any communication on the investigation progress is the responsibility of those authorities. — BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ?? ???????? ???????? (@BEA_Aero) 13. März 2019

Die beiden Flugschreiber waren am Montag am Absturzort in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geborgen worden. Die Maschine vom Typ Boeing 737 Max 8 war am Sonntag verunglückt, 157 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Absturzursache ist noch unklar, Experten vermuten aber ein technisches Problem bei den Maschinen.