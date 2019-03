Nach dem zweiten Absturz einer Boeing 737 Max 8 in weniger als fünf Monaten verhängt die US-Luftfahrtbehörde FAA derzeit kein Startverbot für Maschinen dieser Bauart. Sie forderte den Flugzeugbauer aber zu Änderungen an Maschinen dieses Typs auf.

Nötig seien unter anderem Änderungen an der Software und am Kontrollsystem MCAS, erklärte die FAA am Montag. Die Behörde ordnete aber nicht an, dass alle Boeing 737 MAX 8 vorerst am Boden bleiben müssen. «Diese Untersuchung hat gerade erst begonnen und uns liegen bislang keine Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Massnahmen zu ergreifen», teilte die FAA mit.