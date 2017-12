Twitter-User wütend wegen Stromausfall

In Teilen des kalifornischen Freizeitparks Disneyland fiel über mehrere Stunden hinweg der Strom aus. Fahrgeschäfte in den Bereichen «Toontown» und «Fantasyland» funktionierten nicht, gab der Park in Anaheim am Mittwoch bekannt. Ursache der Panne, die vom späten Morgen bis zum Nachmittag andauerte, sei ein Trafo-Problem gewesen. Besucher mussten Fahrgeschäfte verlassen. Keine weiteren Gäste durften den Park betreten.

Ein Besucher aus dem US-Staat Utah sagte, Mitarbeiter der Anlage hätten mitgeteilt, alle Karussells und Co. abgeschaltet zu haben. Das Gelände sei anschliessend so voll mit Menschen gewesen, dass noch nicht einmal das Verlassen des Parks möglich gewesen sei.

Die Aufregung um den Stromausfall in Disneyland kann von einigen Twitter-Usern nicht nachvollzogen werden. Manche machen sich lustiger darüber:

Please keep the victims of today's #Disneyland power outage in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/wanaVw26IJ — Joshua Hardin (@Joshumz) 27. Dezember 2017

Andere wiederum vergleichen den Stromausfall in Disneyland, der ein paar Stunden dauerte, mit Puerto Rico, das seit Monaten keinen Strom hat:

so #Disneyland loses its power and the world looses their shit, meanwhile Puerto Rico currently has had no electricity for months, but no one says a word... — Brit (@britbrit______) 27. Dezember 2017

Puerto Rico has been without power, water and many supplies for almost 100 days.



*crickets*#Disneyland has been without power for a few hours, affecting attractions.



Mass chaos.



Come on people, where's your outrage for Puerto Rico? People's lives are at stake! https://t.co/PjhbOPGWRR — ??Nat “Science-Based” Cook?? (@NatCookResists) 27. Dezember 2017

I’m watching ‘breaking news’ about the power outage at #Disneyland leaving people stuck on rides and I thought about whether the kids in Puerto Rico might enjoy getting stuck on a Disney ride right now. — hippersons, ambivalently. (@hippersons) 27. Dezember 2017

(roy/dapd)