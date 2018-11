Tsunami-Warnung in Alaska nach Erdbeben

Ein starkes Erdbeben hat am Freitag den Süden Alaskas erschüttert und in der Grossstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,6 an, der US-Wetterdienst sprach von 7,0.

Das Beben ereignete sich demnach in 43 Kilometern Tiefe. Die Behörden gaben vorsorglich eine Tsunami-Warnung für einige Teile der Südküste heraus.

There was just a MONSTER earthquake in Anchorage. I was getting coffee in a store at the time. Here's the shelves. pic.twitter.com/SqERuX7FRH

— David Harper (@slicedfriedgold) 30. November 2018