Der Süden der Philippinen ist von einem Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert worden. Das US-Tsunami-Warnsystem hatte daraufhin eine Tsunami-Warnung ausgelöst.

Gefährliche Wellen seien an Küsten möglich, die im Umkreis von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens entfernt seien, hatte es in einer Bekanntmachung geheissen. Ungewöhnlich hohe Wellen von bis zu einem Meter über den normalen Gezeiten seien bis 07.00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Die Warnung betraf zehn Provinzen und eine Stadt in der südlichen Region von Mindanao.