Tscheche überfällt Churer Bank – und bestellt ein Bier

Ein 55-jähriger Tscheche hat am Donnerstag bei einem Überfall auf den Hauptsitz der Graubündner Kantonalbank (GKB) in Chur mehrere zehntausend Franken erbeutet. Der Mann gab in der Schalterhalle zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Verletzt wurde niemand.