Touristen auf Bali können wieder nach Hause fliegen

Der wegen der Aschewolke des Vulkans Agung geschlossene internationale Flughafen auf der indonesischen Ferieninsel Bali nimmt seinen Betrieb wieder auf. Der Betrieb wurde am Mittwoch um 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr MEZ) wieder aufgenommen, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Die Vulkanasche werde mittlerweile in eine andere Richtung geweht.

Auf Twitter hatte die Flughafenbehörde zuvor gemeldet, dass der Flughafen bereits eine Halbestunde früher wieder geöffnet worden sei. «Alle An- und Abflüge werden durchgeführt», schrieb der Flughafenmanager in der Erklärung.

Referring to the Notice to Airmen (NOTAMC) Number: A4300/17 on November 29th, 2017, I Gusti Ngurah Rai Airport is reopen on November 29th, 2017 at 14.28 LT pic.twitter.com/jA3g5Qbmd2