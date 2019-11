Toter Mann in Hotel: Polizei geht Hinweisen nach

Am Freitagnachmittag ist die Stadtpolizei Zürich alarmiert worden, weil in einem Zimmer eines Bed-&-Breakfast-Hauses am Letzigraben 154 in Albisrieden ein toter Mann aufgefunden worden war. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Aufgrund der vorgefundenen Situation und ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft, Polizei und Ärzten des Instituts für Rechtsmedizin ist laut Polizeiangaben von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung ein. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen.