Im Fall der letzte Woche in Aarau getöteten 66-jährigen Frau haben die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Aargau am Montag einen Zeugenaufruf erlassen und ersuchen die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Die Strafverfolgungsbehörden suchen Personen, welche die Frau am vergangenen Donnerstag zwischen 13.30 und 18.00 Uhr gesehen oder mit ihr an diesem Tag in irgend einer Form Kontakt gehabt haben. Gefragt sind auch verdächtige Feststellungen oder andere sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.