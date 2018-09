Todesschläger vom Rheinbord verhaftet

Am 28. Juli wurde am Unteren Rheinweg in Basel ein 41-jähriger Mann von zwei Personen angegriffen. Dabei erlitt das Opfer so schwere Verletzungen, dass es wenig später verstarb. Die bisherigen Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei ergaben, dass sich ein Unbekannter im Geviert der Mittleren Rheinbrücke, Seite Kleinbasel, aufhielt.

Offensichtlich wurde ihm dort sein Smartphone gestohlen. Er verdächtigte das spätere Opfer, einen 41-jährigen Portugiesen, des Diebstahls, welcher sich ebenfalls dort aufgehalten und dann entfernt hatte. In der Folge suchte der Unbekannte den 41-Jährigen und traf ihn später auf Höhe Kaserne. Anschliessend attackierte er ihn und schlug mehrmals heftig auf ihn ein. Ein 18- jähriger Spanier mischte sich ein und schlug ebenfalls auf den 41-Jährigen ein. Dieser konnte später ermittelt und festgenommen werden. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Zwischenzeitlich konnte aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung ein 29-jähriger Slowene festgenommen werden. Das Zwangsmassnahmengericht verfügte Untersuchungshaft.

Nach wie vor werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. In diesem Falle solle man sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung setzen. (Teilweise übernommen von 20min.ch und überarbeitet von Bernerzeitung.ch/Newsnet.) (fal)