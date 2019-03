Grund für die kräftigen Südwinde ist das Tiefdruckgebiet Cornelius mit seinem Zentrum bei den Britischen Inseln. Auch in Frankreich wurde es verbreitet stürmisch.

Kaltfront mit Niederschlägen

Im Verlauf des Donnerstagmorgens soll der Föhn zusammenbrechen. Dann folgt eine Kaltfront mit Regen und Schnee in den Bergen. Im Flachland erwarten die Meteorologen böigen Südwestwind mit lokal 60 bis 90 Kilometern pro Stunde.

Sturmtief Cornelius hatte bereits am Mittwochabend kräftig losgelegt: In Les Diablerets VD wurden Windspitzen von 160 km/h gemessen, in Meiringen BE 117 km/h, Gersau SZ 111 km/h und in Evionnaz VS 106 km/h.

Der #Föhn legt weiter zu. Bereits erste #Orkanböen im #Haslital. Auf den Gipfeln lokal bereits 160 km/h. In den Alpentälern in der Nacht bis 130 km/h möglich. ^gf pic.twitter.com/wyy6cK9r2q — SRF Meteo (@srfmeteo) 6. März 2019

Ähnliche Werte hat auch meteocentrale.ch gemessen: