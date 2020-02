Thailändischer Soldat nach Amoklauf getötet

In Thailand sind beim Amoklauf eines Soldaten mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Sicherheitskräfte töteten den Täter in einem Einkaufszentrum in der Stadt Korat im Nordosten des Landes, nachdem dieser sich dort über Stunden verschanzt hatte.

Das teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Sonntag mit. Die Polizei identifizierte den mutmasslichen Amokschützen als 32-jährigen Soldaten. Über seine Motive herrschte Unklarheit.

Die örtlichen Behörden gaben die Zahl der vom Täter getöteten Menschen mit 26 an. 42 weitere Personen seien verletzt worden.

Militärfahrzeug gestohlen

Nach Behördenangaben hatte der Täter zunächst am Samstagnachmittag in einem Haus angefangen zu schiessen. Dann war er in einem Armeelager aufgetaucht. Laut thailändischen Medien stahl er dort Waffen und Munition und tötete zunächst seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige.