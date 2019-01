Heute bleibt es überall frostig. Nur im Tessin gibt es Temperaturen über null Grad. Laut «MeteoNews» ist es besonders in den Alpentälern eisig kalt. Gute Aussichten gibt es im Osten und Süden – dort wird sich voraussichtlich die Sonne blicken lassen.

Niederschlag gibt es nur vereinzelt, vor allem im Westen und stellenweise im Nordwesten ist Schnee möglich. Auch dem Jura entlang und im Westen könnten einige Flocken fallen. Im Osten bleibt es trocken.

Ob der eine oder andere Kälterekord gebrochen wird? Im Jahr 1956 wurden in Bern -18.7 Grad gemessen. In Schaffhausen sah die Lage 1987 ähnlich aus. Damals wurden am 12. Januar -14.5 Grad gemessen. Am selben Tag fiel das Thermometer in La Brévine auf -41.8 Grad.