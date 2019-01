Der mit 9000 Tonnen Gefahrgut beladener Tanker «Oriental Nadeshiko» ist in der Nacht zum Montag in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Bisher seien nach Angaben der Besatzung keine Schäden am 124 Meter langen Schiff festgestellt worden, teilte das Havariekommando mit. Auch verletzt wurde demnach niemand.