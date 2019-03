Nachrichtensprecher Jan Hofer hat die ARD-«Tagesschau» am Donnerstagabend krankheitsbedingt nicht zu Ende moderieren können. Hofer wirkte geschwächt und musste sich kurz vor der Abmoderation am Tisch festhalten, wo er für einige Sekunden schweigend verharrte. Anschliessend war kurzzeitig ein schwarzer Bildschirm zu sehen, bevor die ARD die Sendung schliesslich beendete. In den Online-Netzwerken äusserten sich viele Nutzer besorgt.