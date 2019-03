Täterin muss für drei Monate in U-Haft

Tatmotiv noch unbekannt

Ein Trauermarsch am Samstag mobilisierte in Basel mehrere Hundert Menschen. Nach wie vor ist nichts über das Tatmotiv bekannt. Die möglicherweise schuldunfähige, 75-jährige Tatverdächtige befindet sich seit Donnerstagabend in Gewahrsam, als sie sich Stunden nach der Tat den Behörden stellte.

Der siebenjähriger Primarschüler war am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause, als er am St. Galler-Ring, unweit des Gotthelf-Schulhauses, von einer 75-jährigen Frau niedergestochen wurde.

