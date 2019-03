Die Rega flog die Frau nach der Bergung ins Kantonsspital nach St. Gallen. Wie die Kantonspolizei Graubünden informierte, wurde die Rentnerin seit Sonntagabend an ihrem Wohnort in Schiers vermisst.

An der sofort eingeleiteten Suchaktion beteiligten sich rund 40 Rettungskräfte mit Suchhunden. Nach einer kurzen Pause von zwei bis drei Stunden in der Nacht fand ein Suchhund des SAC die Vermisste schliesslich am Montagmittag in unwegsamem Gelände bei Schiers Maria.