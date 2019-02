Auf den Jurahöhen und den Voralpengipfeln werden gemäss SRF Meteo Orkanböen mit 110 bis 140 km/h erwartet.

Laut MeteoSchweiz herrscht im Norden der Schweiz Gefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Auch Meteocentrale und SRF Meteo haben für weite Teile der Schweiz die Alarmstufe rot herausgegeben. Auf der Website des Bundes, naturgefahren.ch, wird empfohlen, nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Es wird stürmisch heute. Im Flachland und in den Alpentälern #Sturmböen zwischen 70 und lokal 120 km/h, auf den Jurahöhen bis 140 km/h. Am Vormittag noch freundlich mit Aufhellungen ?????. Am Nachmittag aus Westen Regen ?????. Um 11 Grad, mit #Föhn bis 17 Grad. #Sturmtief#Uwe ^gf pic.twitter.com/61UqrGR9jZ — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. Februar 2019

Zuvor sei es in den Alpen jedoch noch föhnig, in den Tälern sind Sturmböen möglich. Da der Wind am Abend dreht, kommen die Böen dann aus entgegengesetzter Richtung. Zum Schluss des turbulenten Wochenendes sinkt dann schliesslich die Schneefallgrenze, sodass in der Nacht auf Montag Schnee bis ins Flachland fallen kann.

Stürmische Winde halten Basler Feuerwehr auf Trab

Die Polizei vermeldete rund ein Dutzend Einsätze wegen umgestürzter Bäume, abgerissener Äste und heruntergefallener Dachziegeln. Gemäss einer Twittermeldung des baselstädtischen Justiz- und Sicherheitsdepartementes war das ganze Kantonsgebiet betroffen, von der Stadt bis hinauf nach Bettingen. Die Berufsfeuerwehr riet generell zu «Vorsicht im Freien.»

Viel Arbeit wegen heftiger Winde für die Berufsfeuerwehr Basel: Rund ein Dutzend Einsätze seit 13 Uhr wegen umgestürtzter Bäume, abgerissener Äste und heruntergefallener Dachziegel im ganzen Kantonsgebiet. Die Berufsfeuerwehr Basel rät zu Vorsicht im Freien. ^mrs — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) 10. Februar 2019

