In der Schweiz hat der Sturm im Flachland Windspitzen von über 100 km/h gebracht. In Pratteln BL wurden 117 km/h gemessen. Wie beim Sturm Bennet am Montag, handelt es sich bei Eberhard um einen «normalen» Frühlingssturm. Was nicht festgebunden war, blies er weg, so etwa Gartenmöbel im Kanton Zug oder Baustellentafeln in der Stadt Zürich.

Im Flachland wurden Winde von verbreitet 70 bis 90 km/h gemessen, hiess es am Sonntag bei Meteonews auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Windspitzen gab es mit 103 km/h in Egolzwil LU und mit 105 km/h in Schaffhausen SH. Die stürmischen West- bis Südwestwinde liessen am Abend nach. Vereinzelt klarte auch der Himmel auf und es zeigte sich ein Regenbogen.