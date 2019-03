Stormy-Daniels-Anwalt tappt in Falle von Nike und FBI

Weil er den Sportartikelhersteller Nike erpresst haben soll, ist der US-Staranwalt Michael Avenatti vorübergehend festgenommen worden. Der Verteidiger, der unter anderem die Pornodarstellerin Stormy Daniels in ihrem Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump vertrat, wurde nach Justizangaben am Montag in New York festgenommen. Er soll versucht haben, mehr als 20 Millionen Dollar von Nike zu erpressen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine jahrzehntelange Haftstrafe.