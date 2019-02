Am Donnerstagmorgen müssen sich die Pendler zwischen Bern und Zürich in Geduld üben. Grund ist eine technische Störung an der Bahnanlage. Der Bahnverkehr im Bahnhof Dietikon ist deshalb beeinträchtigt, wie die SBB auf ihrer Website mitteilt.

Betroffen von der Störung sind die Intercity-Züge IC 5: Sie fallen zwischen Zürich HB und Olten aus. Auch die Züge RE (Zürich HB - Aarau) fallen aus. Den Reisenden von Zürich HB nach Aarau oder umgekehrt reisen via S11 und via IR 37.

Ausserdem fallen die S-Bahnzüge S 19 fallen zwischen Dietikon und Koblenz aus und die S-Bahnzüge S 42 aus. Laut der SBB ist mit mehr Reisezeit zu rechnen. Wie lange die Störung noch andauert, ist unklar.

Auch die Autofahrer auf der A1 sind gefordert: Auf der Strecke Bern Richtung St. Gallen, auf der Höhe Seebach, geriet am frühen Morgen ein Anhänger eines Lastwagens in Brand. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigte, brannte am Donnerstagmorgen ein Anhänger eines Sattelschleppers auf der Autobahn. Die Flammen schossen bei der Ein-/Ausfahrt Seebach bei Zürich in den Himmel. Verletzt wurde niemand. Ein LKW-Anhänger gerät auf der A1 in Brand. Bild: Leserreporter 20 Minuten