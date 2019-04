Stau am Gotthard wächst – Gegenstände auf der Fahrbahn

Verkehrsexperten erwarten heute die längsten Osterstaus – insbesondere am Gotthard. Gegen 14.30 Uhr ist hier die Blechlawine auf sechs Kilometer angewachsen. Laut dem TCS braucht es bis zu einer Stunde Geduld.

Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Zudem besteht im Tessin zwischen Airolo und dem Stalvedro-Tunnel in beiden Richtungen Gefahr, weil Gegenstände auf der Fahrbahn liegen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen 6 km Stau, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 18, 2019

#A2 - Gotthard - Chiasso - zwischen Airolo und Stalvedro-Tunnel in beiden ->en Gefahr, Gegenstände auf der Fahrbahn — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 18, 2019

Wer sich die Ostertage nicht mit nervigen Stunden im Stau verderben will, sollte sich Zeit nehmen für die Reiseplanung. Hier finden Sie die Tipps der Verkehrsexperten.

Prognostiziert waren für den Donnerstag ein Stau mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern sowie Wartezeiten von einer Stunde und 45 Minuten.

Der TCS und das Bundesamt für Verkehr (Astra) gehen nicht davon aus, dass sich der Stau von Gründonnerstag auf Karfreitag auflöst. Auch am Karfreitag ist weiter mit Wartezeiten zu rechnen.

Das Wetter meint es gut

Sollte der Stau die Stimmung trüben, haben die Meteorologen gute Nachrichten. Am Wochenende gibt es mildes Frühlingswetter mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad – zwar teilweise mit Quellwolken und möglicherweise örtlichen Regenschauern am Freitag und Samstag, dafür aber mit Sonnenschein an Ostersonntag.