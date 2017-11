Spott über Melania Trumps Weihnachtsdekoration

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat am Montag die Weihnachtsdekoration im Weissen Haus präsentiert. Für die erste Weihnacht ihrer Familie in der Residenz des US-Präsidenten setzte sie auf traditionellen Schmuck mit ein paar individuellen Akzenten.

«Ein Albtraum vor Weihnachten» spottete ein Twitter-User kurz nachdem Stephania Grisham, die Sprecherin von Melania Trump, ein Bild von der Deko auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlicht hatte.

This year’s theme: “The Nightmare Before Christmas” pic.twitter.com/Z4SNreHBwO — joel tyler (@joeltyler_) 27. November 2017

Neu in diesem Jahr sind die Kränze, die von aussen in jedem Fenster des Weissen Hauses hängen. Ausserdem gibt es erstmals glitzernde Winteräste entlang eines Gangs im Ostflügel des Weissen Hauses. Dieser führt Besucher und Gäste direkt zum Weihachtsbaum der Familie Trump.

Insbesondere der lange Gang beschäftigt die Netzgemeinde. Ein weitere Kritikerin wirft die Frage auf, ob es so gedacht sei, dass die Dekoration ein Gefühl von anhaltender Angst vermitteln soll.

Are Christmas decorations supposed to give you creeping anxiety and a feeling of lingering dread? — amanda hugandkiss (@wendybyrdm) 27. November 2017

Twitterer Joe Hospoder fühlt sich beim Anblick des langen Ganges im Ostflügel an den Psycho-Thriller aus dem Jahr 1980, «Shining», erinnert.

Wie auch in früheren Jahren steht ein weiterer grosser Baum im Blue Room des Weissen Hauses. Zudem wurde wieder ein mehr als 150 Kilogramm schweres Lebkuchenhaus aufgebaut.

Mehr als 150 Freiwillige aus 29 US-Bundestaaten hatten über das lange Thanksgiving-Wochenende an der Dekoration gearbeitet. Das Weisse Haus teilte mit, Melania Trump habe selbst jedes Detail der Dekoration ausgewählt und am Sonntag noch einmal alles kontrolliert.

Die First Lady zeigte der Presse am Montag nicht nur die neue Weihnachtsdekoration. Sie hatte auch Kinder von einem nahe gelegenen Militärstützpunkt für eine Bastelstunde geladen. (nag/DAPD)