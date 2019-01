Sie beten für Julen, sie verfolgen die Suche der Rettungskräfte über die Liveticker der grössten Landesmedien: Ganz Spanien bangt, ob der Zweijährige lebend geborgen werden kann. «Ich habe weiter die Hoffnung, dass mein Sohn noch lebt», sagte der Vater des Kindes, José Roselló, der Zeitung «El País». Bei einem Ausflug der Familie war der Junge am Sonntag mutmasslich in einen mehr als 100 Meter tiefen Brunnenschacht auf einem Hügel in der Gemeinde Totalán in der Provinz Málaga gefallen.