Tragisches Unglück in den Walliser Bergen: Ein Skifahrer verstarb in der Region von Nax Mont-Noble. Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, kam der 64-Jährige im Bereich des «Fôret des Grands Pras» vom linken Pistenrand ab und prallte rund zehn Meter ausserhalb der markierten Piste gegen einen Baum.