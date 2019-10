Sieben Tote bei Absturz von Weltkriegsbomber in den USA

Kurz nach dem Unglück hatten die Behörden zunächst von 14 Verletzten gesprochen. Die Besatzung des Boeing B-17 Bombers hatte kurz nach dem Start vom Flughafen Bradley Probleme gemeldet und wollte wieder landen. Dabei krachte die Maschine auf die Landebahn, schlitterte in eine Enteisungsanlage und fing Feuer.

Das historische Flugzeug ist beim Unglück ausgebrannt. Foto: Keystone/NTSB

Flughafen vorübergehend geschlossen

An Bord der historischen Maschine vom Typ B-17, bekannt als «Fliegende Festung», befanden sich zehn Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Zudem wurde am Boden ein Flughafenmitarbeiter verletzt, der sich bei der Enteisungsanlage aufgehalten hatte. Bilder vom Unglücksort zeigten das Wrack der B-17 und aufsteigenden Rauch, die Feuerwehr war mit schwerem Löschgerät im Einsatz.

Der Flughafen Bradley befindet sich zwischen Boston und New York und ist der zweitgrösste in Neuengland. Foto: Keystone/Jessica Hill

Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen. Ein Team der Flugsicherheitsbehörde NTSB war vor Ort, um die Ursache des Unglücks zu klären. Nach Angaben der Flughafenverwaltung gehörte die Maschine der Collings-Stiftung, die sich unter anderem um die Geschichte der Luftfahrt bemüht und mehrere historische Flugzeuge betreibt.

Die betroffene B-17 wurde im April 1945 fertiggestellt und kam im zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz. Die Maschine diente später als Löschflugzeug bei Waldbränden, bis sie 1986 von der Collings-Stiftung gekauft wurde. Diese restaurierte die B-17 und verlieh ihr den Anstrich einer baugleichen B-17 («Nine-O-Nine»), die im zweiten Weltkrieg 140 Einsätze flog.

Diese Boeing B-17G (Flying Fortress) ist in Connecticut auf die Landebahn gekracht. Das Flugzeug war als «Nine-O-Nine» bemalt. Bild: National Archives via the United States Air Force Historical Research Agency, Maxwell AFB Alabama.