Sieben Kinder sterben nach Viren-Ausbruch nahe New York

Nach dem Ausbruch einer Viruserkrankung in einem Spital nahe New York sind sieben Kinder ums Leben gekommen. Elf weitere Kinder hätten sich mit dem sogenannten Adenovirus infiziert, teilte das zuständige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Die Klinik im Bundesstaat New Jersey liegt etwa anderthalb Autostunden von New York entfernt. Dort sind unter anderem Kinder untergebracht, die besonders anfällig für Krankheiten sind.

We are devastated that seven children have lost their lives in an adenovirus outbreak at the Wanaque Center. @NJDeptofHealth is continuing its real-time surveillance and direct assistance to limit the spread of adenovirus. As a father, my heart breaks for all families affected. pic.twitter.com/Zbis5BJHRf