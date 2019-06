Sexuelle Belästigung: Oscar-Preisträger stellt sich der Polizei

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. hat sich nach Belästigungsvorwürfen in New York freiwillig der Polizei gestellt. Er habe zudem seine Aussage zu der Sache gemacht.

Nach Medienberichten vom Donnerstag (Ortszeit) hatte dem US-Schauspieler eine 29-Jährige vorgeworfen, sie bei einer Feier in einer Bar in Manhattan unsittlich berührt zu haben. Gooding, der 1997 für seine Rolle in «Jerry Maguire - Spiel des Lebens» einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten hatte, bestritt die Vorwürfe und plädierte bei einer ersten Anhörung vor Gericht auf «nicht schuldig».