Auf der Fahrt auf einer Landstrasse im Norden Schwedens sind in der Nacht auf Samstag sechs Schweizer ums Leben gekommen, fünf von ihnen stammen aus Adelboden. Ihr Kleinbus stiess frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Ein weiterer Schweizer habe den Unfall auf einer Landstrasse südöstlich von Kiruna verletzt überlebt, teilte das Aussendepartement (EDA) in Bern am Sonntag mit. Auch dieser junge Mann lebte im Berner Oberländer Dorf, wie die Gemeindebehörden am Sonntag bekannt gaben.