In der Nacht auf Samstag sind bei einem Unfall in Nordschweden sechs Schweizer ums Leben gekommen. Die Männer waren nach Informationen von «Aftonbladet» in einem Kleinbus unterwegs, als sie am frühen Morgen frontal mit einem Lastwagen kollidierten.

Das Fahrzeug wurde dabei offenbar in einen Graben geschleudert. Ein siebter Insasse des Kleinbusses überlebte und wurde ins Spital geflogen. Die Umstände des Unfalls waren am Sonntag noch nicht bekannt.

Bundesrat Cassis spricht Mitgefühl aus

Bei den Verunglückten handelt es sich mehrheitlich um junge Männer aus Adelboden. Wie der Gemeinderat Adelboden am Sonntagnachmittag mitteilte, kommen fünf der sechs Schweizer, die gestorben sind, aus der Berner Oberländer Gemeinde. «Für das ganze Dorf ist die traurige Nachricht ein grosser Schock», heisst es weiter. Die verletzte Person stamme ebenfalls aus Adelboden.