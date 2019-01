In der Nacht auf Samstag sind bei einem Unfall in Nordschweden sechs Schweizer ums Leben gekommen. Die Männer waren nach Informationen von «Aftonbladet» in einem Kleinbus unterwegs, als sie am frühen Morgen frontal mit einem Lastwagen kollidierten. Das Fahrzeug wurde dabei offenbar in einen Graben geschleudert.