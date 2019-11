Schwerstes Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert Albanien

Die grössten Schäden an Gebäuden gab es einem Regierungssprecher zufolge in der Hafenstadt Durres. Mehrere Menschen hätten aber auch in Tirana ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Armee unterstützte Feuerwehrleute bei der Rettung von Verschütteten in Durres und der nahe gelegenen Ortschaft Thumane, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Der nördliche Teil Albaniens wurde besonders stark vom Erdbeben getroffen. Foto: Google Maps (klicken Sie auf die Karte, um sie zu vergrössern)

Die albanische Polizei rief die Einwohner von Durres und der Umgebung dazu auf, auf Autofahrten zu verzichten, um den Rettungskräften den Weg frei zu halten.

In der Küstenstadt wurden drei Opfer aus zwei eingestürzten Gebäuden geborgen. In Thumane entdeckten Helfer in den Trümmern eines Appartementhauses die Leichen von zwei Frauen. Ein Mann kam in der nördlichen Stadt Lezhe ums Leben. Ein weiterer Mann starb, als er in der Stadt Kurbin in Panik aus einem Fenster sprang, um sich zu retten. In Tirana flüchteten die Bewohner aus zahlreichen Gebäuden ins Freie, wie ein Augenzeuge berichtete.

Die Erdstösse waren auch in anderen Balkan-Ländern und in Italien zu spüren. Wenige Stunden später kam es in Bosnien zu einem Beben der Stärke 5,4.