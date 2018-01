Schweres Erdbeben in der Karibik

Das Gebiet zwischen Honduras und den Cayman Islands in der Karibik ist von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert worden - zunächst wurde es mit 7,8 angegeben. Die Stösse am Dienstagabend waren bis zum Festland zu spüren. Die Behörden gaben kurzzeitig Tsunami-Warnungen für Puerto Rico, Jamaika und die Küste Zentralamerikas heraus, hoben sie schliesslich aber wieder auf.

Das Beben ereignete sich 202 Kilometer nordöstlich von Barra Patuca an Honduras' Küste und 303 Kilometer südwestlich der Hauptstadt der Cayman Islands, George Town. Es soll in einer Tiefe von zehn Kilometern aufgetreten sein.

#EARTHQUAKE: Magnitude 7.8 off the coast of #Honduras. #Tsunami waves possible within 1000 km of epicenter:

