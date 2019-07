Schweres Erdbeben erschüttert Athen

In der Hauptstadt brachen Telefon- und Handyverbindungen zusammen. Medien berichteten zudem über Stromausfälle. Internetverbindungen funktionierten dagegen. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Dem staatlichen Fernsehsender ERT zufolge rettete die Feuerwehr rund ein Dutzend Menschen, die in Aufzügen eingeschlossen waren. Viele Menschen strömten nach dem Erdstoss auf die Strassen.

Wegen der Bewegung tektonischer Platten kommt es in der Mittelmeerregion immer wieder zu Erdbeben. In Griechenland gibt es regelmässig Beben, sie sorgen aber selten für Opfer. 1999 starben bei einem Beben der Stärke 5,9 in Athen und in der Region nordwestlich der Hauptstadt 143 Menschen.