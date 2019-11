Schweres Erdbeben erschüttert Albanien

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind in Albanien Häuser eingestürzt. Video: Tamedia

Ministerpräsident Edi Rama meldet sich am Dienstagmorgen über Facebook zu Wort. Wie «20 Minuten» berichtet, schreibt er: «Alle Freunde Albaniens sind rasch in Aktion getreten. Ministerpräsident Conte von Italien und Ministerpräsident Mitsotakis aus Griechenland haben Flugzeuge mit Spezialeinheiten losgeschickt. Die Präsidenten Macron und Erdogan haben ihre Bereitschaft ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Die Botschaften der EU und der USA haben ihre Hilfe von Anfang an angeboten.» Man stehe in intensivem Kontakt.

Die Erschütterungen waren örtlichen Medien zufolge auf der gesamten Balkanhalbinsel zu spüren, unter anderem in Sarajevo und der fast 700 Kilometer entfernten serbischen Stadt Novi Sad. Dem Erdbebenzentrum EMSC zufolge gab es mehrere Nachbeben, darunter eines der Stärke 5,3. Die Beben waren laut örtlichen Medien auch in Griechenland und selbst in Süditalien zu spüren.

Im September war die selbe Region erst von einem Beben der Stärke 5,6 erschüttert worden. Die Behörden sprachen damals vom stärksten Beben der vergangenen 20 bis 30 Jahre.