Schweizer bricht Kiefer an Oktoberfest

Ein junger Schweizer ist am Oktoberfest mit einem Unbekannten in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte. Der Unbekannte versetzte dem 24-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Schweizer erlitt einen Kieferbruch und eine Platzwunde. Er wurde in ein Münchner Spital eingeliefert.

Eine weitere Person, die den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls verletzt. Der Deutsche kassierte einen Faustschlag vom Schweizer und dessen Bruder. Auch er erlitt eine Platzwunde im Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag an der Wirtsbudenstrasse. (woz)