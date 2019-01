Am Freitagabend kam es in der polnischen Stadt Koszalin zu einem tragischen Vorfall in einem Escape Room. Fünf Mädchen im Alter von etwa 15 Jahren verloren bei einem Brand ihr Leben. Ein 25-jähriger Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Darauf reagiert ein Escape Room in Zürich. Bei «Escape Quest» bleiben ab sofort alle Türen offen, wie Mitarbeiter Sebastian Gec bestätigt. Normalerweise sind diese mit einer Magnetvorrichtung verschlossen. Man sei im Augenblick in Kontakt mit der Feuerwehr und versuche, bessere Lösungen zu finden.