Schulpfleger empört mit Vergleich zum Schlitzer-Inserat der SVP

«Umkehrung der SVP-Rhetorik»

Wie aus seinem Blogeintrag hervorgeht, wählt Herzog solche Tweets bewusst als «Umkehrung der uns allseits bekannten SVP-Rhetorik». 2011 publizierte die SVP im Rahmen ihrer Kampagne für die Masseneinwanderungsinitiative das sogenannte Schlitzer-Inserat. Darauf stand: «Kosovaren schlitzen Schweizer auf.»

Anlass dafür gab der Partei ein Vorfall in Interlaken BE: Ein Kosovare griff dort 2011 einen Schweizer mit einem Messer an und verletzte ihn gefährlich. 2017 wurden die Verantwortlichen des Inserats wegen Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm verurteilt.