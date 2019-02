Der Vorfall ereignet sich in einem Vorort von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Die Polizei warnte auf Twitter vor einem «aktiven Schützen» im Ort Aurora und bat Anwohner darum, die Gegend zu meiden.

Offiziellen Angaben zufolge fielen die Schüsse am Freitag in einem Werk für Wasserventile. Fernsehsender zeigten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen am Tatort. Umliegende Schulen wurden vorübergehend abgeriegelt. Kurz darauf teilte die Stadt auf Twitter mit, der Schütze sei gefasst worden.