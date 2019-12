Schüsse nach Football-Spiel in New Orleans

In New Orleans sind Medienberichtenzufolge nach einem Football-Spiel in der Innenstadt Schüsse gefallen. Elf Personen wurden verletzt. Zwei sind in kritischem Zustand, bestätigt die Polizei. Die Verletzten werden nun in zwei Spitälern behandelt.

Wie das New Orleans Police Department auf Twitter ebenfalls bekannt gibt, wurde eine Person in der Nähe des Tatortes festgenommen. Eine mögliche Beteiligung an dem Angriff werde derzeit noch untersucht.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert — NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019

Die Schüsse sollen nach dem Bayou Classic – einem jährlichen Game der College-Mannschaften der Grambling State University Tigers und den Southern University Jaguars – gefallen sein.