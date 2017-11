Schüsse in New Yorker Einkaufszentrum

Im Einkaufszentrum Galleria at Crystal Run in New York sind Schüsse gefallen. Das Feuer sei im Kleidergeschäft American Eagle eröffnet worden, berichten verschiedenen US-Medien.

DEVELOPING: Reports of multiple shooting victims at Galleria mall in Middletown, NY - https://t.co/yMJSlz69ZN pic.twitter.com/XFFGj6WjaY — Breaking911 (@Breaking911) 26. November 2017

Zwei Personen sind verletzt worden, bestätigt die Polizei dem Portal «News12». Demnach hat es noch keine Festnahmen gegeben.

New York State Police responding to reports of shots fired at the Galleria Mall in Middletown; shooting reportedly broke out at American Eagle store - pic.twitter.com/yJdtoXd3Dh — Dahboo7 (@dahboo7) 26. November 2017

Weitere Angaben zum Vorfall liegen noch nicht vor.

Update folgt... (woz)